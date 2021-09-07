Тбилиси, 7 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Грузии с 13 сентября будет разрешено работать муниципальному городскому транспорту. Об этом 7 сентября сообщил на брифинге начальник оперативного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

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Решение было принято в ходе заседания совета в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Запрет на работу транспорта был введён 4 августа и продлён до 13 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 7 сентября выявили 567 922 носителей коронавируса, в том числе 1965 — за последние сутки. Этот показатель значительно снизился после того, как 17 августа был зафиксирован «рекорд» — 6028 выявленных заражений в течение суток.