Москва, 7 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Цены на отдых в Египте неприятно удивили жителей России. Об этом 7 сентября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Египет

«Отдых в Египте в два — два с половиной раза дороже, чем ожидали туристы и туркомпании. Средняя цена составляет 50−60 тысяч на одного человека при размещении в гостинице четыре звезды с «All inclusive», — сказала Ломидзе.

Всего с начала 2021 года Египет посетили свыше 240 тыс. туристов из России, добавила она.