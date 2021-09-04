4 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего главы Закарпатской области Геннадия Москаля о том, что Нафтогаз должен договориться с Газпром о закупках российского газа для Украины.

Оксана Переможенко, , 14:52 — REGNUM Нафтогаз должен договориться с Газпром о закупках российского газа для Украины. Об этом 3 сентября в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

Поставка газа. Гривна газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть два субъекта хозяйственной деятельности — Газпром и Нафтогаз. Без всякой политики, идите договаривайтесь… А что зимой мы будем замерзать?.. Давайте быть реалистами. Мы не можем сегодня купить [газ] у кого-то другого… Или мы не берем [газ], или мы берем и отвергаем всяческие политические составляющие… НАК «Нафтогаз», Газпром… пусть определяют, по какой цене… и в каком объеме [будет поставляться газ на Украину]…» — сказал политик.

Заявление бывшего главы Закарпатской области обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие напомнили о том, что украинская пропаганда уже восьмой год утверждает, что Россия — «агрессор».

"Надо переходить на кизяк, — самый энергетически чистый продукт!!! Не берите газ у «агрессора», отморозьте уши назло Путину!!! Вы ж ругаете Путина и Россию 24×7, как же вы будете в глаза им смотреть при переговорах?! Сделаете морду подошвой, ну не привыкать, да… Еще один переобулся, теперь с Москвой договариваться собрался. А Москве это надо? У нее три потока уже и вашу ржавую трубу «пилите, Шура, пилите», а то российские войска по пустой трубе «приползут» с Петровым и Башировым во главе», — отреагировала Elena M.

«Топите покрышками», — добавил один из читателей.

«Зачем вам «грязный» газ «агрессора»? Что визжите на всю планету? Покупайте чистый у Америки. Радуйся, тебя не заставляют брать газ у России», — не без сарказма написала Лидия К.

«Похоже, зимой опять будем братьями, а то придётся скакать и греться», — пишет Анатолий Н.

Нафтогаз Naftogaz.com

«В удивительной стране Укрусь, точнее, конечно, будет Вырусь у страны-«агрессора» можно покупать ТВЭЛЫ, уголь, нефтепродукты и электричество, а вот газ нельзя. А мы пытаемся о чем-то вести переговоры с людьми с подобным мышлением и логикой. Сейчас они подрастерялись малёхо, но уверен, когда труба останется пустой, то это будет объявлено очередной пэрэмогой (победой — О. П.) над «агрессором», как и котлы в Изварино, Иловайске и Дебальцево», — отметил Николай С.

«Весь мир покупает газ по долгосрочным контрактам. Это называется в просторечии «по оптовым ценам». И только дополнительные объёмы закупаются по биржевой завышенной цене (это называется на рынке Привоза — в розницу). И только в одной стране, где оказалось очень много лохов на квадратный километр — им «покупают» тот же газ, но по предельной рыночной цене (биржевой, не контрактной) плюс надбавка за фиктивную фирму-прокладку. «Покуда есть на свете дураки…» Прибыль у заинтересантов с этих лохов такова, что имеет смысл им рассказывать про «агрессора» на всех каналах. И продолжать стрелять. Пусть «воюют». А то очнутся и задумаются. В 2014-м к ним было какое-то сочувствие. Сегодня — никакого. Получают то, что сами заслужили», — отреагировал Игорь С.

«А теперь хоть верьте, хоть нет, хоть скачите, хоть пляшите, газ пойдёт в обход. А вам предложат такие условия, что вы сами захотите распилить вашу трубу. Ваше дело — труба. Вы этого очень хотели и добивались всеми способами. А теперь не кричите и руки до горы не заламывайте. Хотели — добились», — добавила Oksana M.

«Оставьте эти глупости с газом и электричеством Киевская Русь-Украина топила кизяком и была центром Вселенной. Вот он, забытый секрет величественности!!! Князь Владимир у вас уже есть, осталось отрубить газ и подвезти кизяки», — с сарказмом подытожил Yury L.

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