Москва, 7 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Для сравнения система оплаты услуг ЖКХ в Российской Федерации и Турецкой Республики отличается, что позволяет говорить о большей эффективности менеджмента турецких коллег, заявила корреспонденту ИА REGNUM юрисконсульт Елена Штеффер.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

«Например, оплата за услуги отопления в Стамбуле производится за фактическое потребление по месяцам и составляет 4 месяца в год, в то время как в Российской Федерации плата распределяется на все 12 месяцев, в целях снижения нагрузки на население.

Для сравнения жилые помещения в Стамбуле и других крупных населенных пунктах в среднем составляет 100−250 турецких лир в месяц (при курсе лиры 8,83 рубля это составляет 883−2 тыс. 207 рублей).

В городе Владикавказ для владельца квартиры в 68 квадратных метров стоимость услуги «Отопление» составит 1 тыс. 600 рублей в месяц.

Методом простого расчета житель Стамбула оплатит в течение отопительного периода 8 тыс. 828 рублей, житель регионального города Владикавказ 19 тыс. 200 рублей. И это при том, что Турецкая Республика закупает газ из Российской Федерации.

Эффективность менеджмента ЖКХ в Турецкой Республике также заключается в предоплатной системе. У каждого владельца или квартиросъемщика существует лицевой счет и пока на счете есть денежные средства, услуга оказывается.

В случае отсутствия средств на счете, коммунальная услуга в режиме реального времени приостанавливается. Это помогает избежать затрат энергоснабжающих и организаций коммунального комплекса на контролеров и юристов.

Они входят в штатную численность их российских коллег и в конечном счете содержание этого штата ложится на плечи рядовых потребителей, так как расходы на содержание штатной численности включаются в тариф на услуги организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и организаций коммунального комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость услуг ЖКХ в России за квартиру находится в пределах 5 тыс. рублей, заявила аудитор Счётной палаты Наталья Трунова.

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