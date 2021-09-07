Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге разыскивают водителя автомобиля Infiniti, который посадил на колени ребенка во время движения автомобиля по Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Razvan Orendovici Логотип Infiniti

О том, что за рулем иномарки находится ребенок, полиции стало известно от очевидцев, которые выложили видеозапись в интернет. По камерам наружного наблюдения полицейским удалось быстро уставить, кому принадлежит автомобиль. Однако установить личность водителя пока не удалось.

«По данному факту полиция возбудила административное дело и уже установила владельца иномарки. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто непосредственно управлял автомобилем в момент инцидента с целью привлечения его к административной ответственности», — заметили в ведомстве.

Отметим, по сообщению очевидцев, малолетнего ребенка за рулем иномарки заметили на востоке КАД. Ребенок сидел на коленях водителя и просто раскачивался вперед и назад, вцепившись в рулевое колесо, когда автомобиль «толкался» в заторе. На вид ему не больше одного года.