Москва, 7 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Если власти РФ начнут массовую приватизацию государственных предприятий, то их акции упадут, и в итоге стране получит еще меньше денег, чем планировалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал предложение руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сокращать участие государства в экономике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Если государство начнет разом продавать все свои акции, то эти акции упадут в цене. И поэтому идиотские расчеты приватизаторов всегда проваливались. Например, в Англии при Тэтчер, — сказал Кагарлицкий. — Приходят эксперты и говорят, что приватизация принесет много денег. И они исходят из рыночной цены этих акций на данный момент. Но как только вы выбрасываете на рынок огромный пакет акций государственных предприятий, то естественно, что эти акции падают в цене. Причем иногда очень сильно. И государство в итоге выручает денег в полтора два раза меньше, чем ожидалось».

Иными словами, как пояснил эксперт, государство не только утрачивает источник дохода, но и не получает ожидавшегося объема денег.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий заявил, что если Россия будет идти по пути приватизации, то в конечном итоге она лишится источников дохода.