Москва, 7 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Среди самых популярных туристических направлений в России первое место в 2021 году занял Краснодарский край. Об этом 7 сентября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Побережье Черного моря

«Согласно предварительной оценке, на массовых летних направлениях внутри России отдохнуло более 20 млн человек», — сказала представитель туриндустрии.

Под массовыми направление внутри страны она назвала три регионы: Краснодарский край, Крым и Калининградскую область.

«Понятно, что лидирует Краснодарский край — это направление номер один этого сезона. Краснодарский край, Крым, Калининград приняли более 20 млн поездок, подчеркну поездок, потому что некоторые туристы ни один раз направлялись на курорты», — отметила Ломидзе.