Мюнхен, Германия, 7 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW представил на автовыставке в Мюнхене (Германия) электровелосипед и электромотоцикл с адаптивной мобильностью (AMBY). Снимки с байками распространила пресс-служба компании.

Bmwgroup.com BMW i Vision AMBY

Обе новинки имеют опцию управления со смартфона, а также автоматическую регулировку максимальной скорости. Максимальная скорость этих транспортных средств изменяется в зависимости от того, по какому типу дороги они передвигаются. Причём электроника сама определяет это через GPS.

Например, для велосипеда с AMBY максимальная скорость на велодорожках ограничена на отметке 25 км/ч, а на дорогах в центре города её значение составляет 45 км/ч. Максимальную скорость на велобайке можно развить на многополосных дорогах — до 60 км/ч.

Дальность хода велосипеда AMBY достигает 300 км, а мотоцикла AMBY — 110 км.

Ранее компания BMW представила на автомобильной выставке в Мюнхене IAA Mobility электрокар i Vision Circular, полностью созданный из материалов вторичной переработки. Большая часть элементов интерьера машины напечатана на 3D-принтере.

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