Москва, 7 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Кудрин не первый и не последний из тех, кто требует сокращения доли госсектора в экономике нашей страны, но он один из наиболее рьяных сторонников этого, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 7 сентября, комментируя предложение Кудрина о сокращении госсектора в экономике России.

Audit.gov.ru Алексей Кудрин

Как сообщало, важно сокращать участие государства в экономике в периоды посткризисного развития, написал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в статье, опубликованной в журнале «Компания».

"Напомню, что заходы на массовую приватизацию всего и вся в нашей стране были сделаны ещё в 1990-е при участии того же Кудрина и людей близкого ему круга и результаты этой разрушительной деятельности мы пожинаем до сих пор.

Огромная пропасть в доходах наиболее богатых и наименее обеспеченных граждан России, массовый вывоз капитала за рубеж, безответственное вторжение российских капиталистов в политику и культуру, их варварское отношение к природе и людям, — вот только некоторые «плоды» сокращения госсектора и расширения влияния частного бизнеса!

Кудрин сравнивает положение и ту роль, которую крупный частный капитал играет в России и США. На ум тут приходит фраза президента американской корпорации «Дженерал моторс» Чарльза Вильсона: «Что хорошо для нашей страны, хорошо и для GM». Последовательность именно такая.

Во всяком случае, так было в 1950-е, когда Вильсон произносил эти слова. У нас ситуация противоположная, и примеры этого повсюду, включая и внешнюю политику нашей страны.

Одним словом, России нужны не столько «экономические и инновационные драйверы», о которых говорит Кудрин (хотя они, конечно, нужны), сколько просто минимально ответственный подход бизнеса к народному хозяйству, политике, общественной и культурной жизни страны.

И обеспечить его сейчас может только государство, пусть и при всех своих известных изъянах, в том числе и путём непосредственного ведения экономической деятельности и жёсткого руководства ею», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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