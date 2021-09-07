Варшава, 7 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 7 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 406 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 12 человек.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 891 070 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 392. В больницах по состоянию на 7 сентября находятся 570 пациентов с COVID-19, из них 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.