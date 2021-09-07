Подгорица, 7 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Черногории 47,2 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 41,7 процента были ревакцинированы.

Mos.ru Вакцина

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На данный момент введена 406 561 доза вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 215 858 человек или 34,8 процента, а вторую — 190 703 человека или 30,8 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.