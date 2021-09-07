Москва, 7 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Власти Пакистана и России обсуждают возможность производства в республике вакцины «Спутник V». Об этом заявил посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Он напомнил, что на прошлой неделе Пакистан уже получил первую партию поставок российской вакцины.

«Но нельзя вакцинировать население такой большой страны — более 200 млн человек — только с помощью закупленной вакцины. И здесь мы переходим ко второй фазе — производству в Пакистане. Дискуссии по этому вопросу уже ведутся», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 106-летняя женщина Хасин Биби из Пакистана выздоровела после заражения «Дельта"-штаммом коронавируса SARS-CoV-2.

Пациентка лечилась от коронавирусной инфекции в больнице города Карачи. Ей удалось выздороветь, и ее выписали из медучреждения. По этому случаю работники больницы и родственники Биби преподнесли выздоровевшей торт.