Пакистан и Россия обсуждают производство вакцины «Спутник V»
Москва, 7 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Власти Пакистана и России обсуждают возможность производства в республике вакцины «Спутник V». Об этом заявил посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан.
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Он напомнил, что на прошлой неделе Пакистан уже получил первую партию поставок российской вакцины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 106-летняя женщина Хасин Биби из Пакистана выздоровела после заражения «Дельта"-штаммом коронавируса SARS-CoV-2.
Пациентка лечилась от коронавирусной инфекции в больнице города Карачи. Ей удалось выздороветь, и ее выписали из медучреждения. По этому случаю работники больницы и родственники Биби преподнесли выздоровевшей торт.