Таллин, 7 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В связи с нестабильной ситуацией, вызванной распространением коронавируса, традиционный всеэстонский Нарвский энергетический забег впервые пройдет в виртуальном режиме. Об этом сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Бег

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Все зарегистрировавшиеся на спортивное мероприятие участники должны будут самостоятельно пробежать его дистанцию и прислать данные о результате на специальный сайт.

При желании можно принять участие в традиционном забеге в следующем году или получить назад плату за участие (5−25 евро). В обычном формате Нарвский энергетический забег состоится 11 июня 2022 года.

В программу Нарвского энергетического забега 1−15 октября нынешнего года входят полумарафон (21,1 км) и шестикилометровая дистанция с замером времени для бега и ходьбы, а также детский забег.

Нарвский энергетический забег — крупнейшее спортивное мероприятие северо-восточного уезда Эстонии Ида-Вирумаа, впервые стартовало в 2011 году. Цель — привлечение людей к занятию оздоровительным спортом.

Забег по одной из красивейших в Эстонии трасс привлекает множество участников как из самой Эстонии, так и из других стран. Рекорд участия был установлен в 2017 году, когда трассу преодолели 4 329 любителей бега.