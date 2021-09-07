Таллин, , 11:58 — REGNUM Министр торговли Соединенных Штатов Америки Джина М. Раймондо находится в Эстонии с официальным визитом, сообщила 7 сентября пресс-служба американского посольства.

Эстония под прикрытием США PavelD

В программе ее визита — встречи с премьер-министром Каей Каллас, главой Министерства иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, а также министром предпринимательства и информационных технологий Андресом Суттем.

Министр также выступит на Таллинском цифровом саммите. Ее выступление будет посвящено необходимости развивать глобальную экономику, фокусируясь, в числе прочего, на цифровой инфраструктуре. Выступление министра будет транслироваться в прямом эфире, отмечается в сообщении.

Джина М. Раймондо — первый руководящий чиновник администрации нового президента США Джо Байдена и первый министр, посещающий Эстонию с 2019 года.

В американском посольстве подчеркнули, что визит Раймондо доказывает наличие тесного партнерства между США и Эстонией по темам цифрового развития и совместных усилий в поддержку глобального экономического роста.