Воронеж, 7 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Воронежской области подтвержден 461 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 7 сентября. Сутками ранее было зарегистрировано 465 новых носителей инфекции.

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За последние сутки подтверждено выздоровление после ковида 205 воронежцев. За тот же период скончались 20 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 121 814 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 104 141 человек, скончались 5 211 воронежцев с ковидом.