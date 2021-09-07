Белгород, 7 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Пешеходный маршрут, объединяющий 15 существующих парков и общественных пространств, предлагает создать в Белгороде архитектор из Москвы Олег Шапиро. Об этом 7 сентября на своей странице в социальной сети написал руководитель департамента строительства и транспорта региона Владимир Базаров.

Илга Гондарева Река Везёлка в Белгороде

В планах создать водно-зелёный каркас вдоль рек Везёлка и Северский Донец. Непрерывный пешеходный маршрут растянется на 25 км с тематическими зонами и точками притяжения, и будет опираться на 15 существующих парков и общественных пространств.

«С Олегом Аркадьевичем я познакомился в Севастополе, когда он работал над созданием парка в Учкуевке и реконструкцией улицы Большая Морская. Меня впечатлил его продуманный, исследовательский подход к проектированию. Команда Шапиро не просто предлагает некий архитектурный проект, она изучает историю места, природное разнообразие, сложившиеся традиции, и с учётом проведенного анализа расписывает сценарии его перспективного использования», — уточнил Владимир Базаров.

С концепцией нового пешеходного маршрута уже можно ознакомиться — плакаты-презентации установили в парке Победы вдоль набережной.