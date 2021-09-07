Москва, 7 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Средняя стоимость услуг ЖКХ в России за квартиру находится в пределах 5 тыс. рублей, сообщила аудитор Счётной палаты Наталья Трунова.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

«При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, на услуги ЖКХ с учётом средней зарплаты жители России тратят порялка 11,5%.

«Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией, то эта доля составляет около 14%, в США — около 9%», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский отметил, что для Москвы и других мегаполисов траты на жилье, включающие аренду, менее 20 тысяч рублей — это очень мало. Для регионов — это нормальный показатель, который в целом отражает реальную стоимость аренды и ЖКУ.

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