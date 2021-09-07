Джакарта, 7 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Министр права Индонезии Ясонна Лаоли заявил, что законопроект о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Индонезией и Российской Федерацией будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами, сообщает Berita Satu.

Gunawan Kartapranata Герб Индонезии

По словам министра, сотрудничество считается очень важным в связи с ростом преступности и развитием технологий.

«Мы надеемся, что законопроект о взаимной правовой помощи между Индонезией и Россией может быть одобрен на пленарном заседании парламента. Сотрудничество в преодолении и искоренении преступных деяний, особенно транснационального характера, между Индонезией и Российской Федерацией, может эффективно работать в соответствии с целями Индонезии, изложенными в преамбуле Конституции Республики Индонезии», — заявил Ясонна Лаоли.

Сотрудничество окажет поддержку правоохранительной деятельности в Индонезии, особенно в отношении транснациональных преступлений, в том числе преступлений, связанных с киберпространством, наркотиками, коррупцией, налогообложением, терроризмом, и отмыванием денег.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России предоставит иностранным студентам, включая учащихся из Индонезии, стипендии на 2022/2023 учебный год.