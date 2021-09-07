Канберра, 7 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. До даты снятия локдауна, действующего в районе Большого Сиднея, осталось чуть больше месяца. В этой связи, выступая на пресс-конференции 7 сентября, премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян вновь призвала граждан вакцинироваться. Если этого не произойдет, предупредила она, жители не оценят на себе в полной мере снятие антикоронавирусных ограничений, поскольку отменены они будут для полностью привитых. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

Оперный театр. Сидней

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«Когда мы снимем локдаун по прохождении отметки в 70% полностью привитых, ограничения будут сняты только для тех, кто вакцинирован», — предупредила Бережиклян.

«У вас сейчас есть время получить первый компонент и записаться на получение второго прежде, чем ограничения в Новом Южном Уэльсе начнут отменять», — добавила премьер-министр.

Ожидается, что Сидней достигнет 70-процентного охвата вакцинации в период с 14 по 18 октября.