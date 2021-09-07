Сан-Хосе, 7 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Президент Коста-Рики Карлос Альварадо полностью привился от COVID-19 двумя компонентами вакцины. Это произошло на фоне роста числа заражённых коронавирусом в стране, пишет Prensa Latina.

MadriCR Карлос Альварадо

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Отмечается, что 41-летний президент и его жена, 40-летняя Клаудия Доблес, принадлежат к группе для вакцинации от 30 до 57 лет без факторов риска.

Альварадо и Доблес получили вторую дозу вакцины Pfizer/BioNTech в центре вакцинации в зоне здравоохранения Санта-Ана, где они зарегистрированы по месту жительства.

«Мы должны продолжать усиливать меры. Это личная ответственность, потому что участие в этой битве — на совести каждого человека», — сказал Альварадо, призвав население вакцинироваться.

По его словам, больницы страны испытывают трудности в связи с числом госпитализированных, и в этой связи президент призвал к соблюдению медико-санитарных мер, таких как мытье рук, избегание скопления людей и соблюдение дистанции.