Канберра, 7 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. 7 сентября стало известно, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон слетал на День отца из Канберры в Сидней без соблюдения требования по 14-дневной самоизоляции по прибытии в столицу. Выступая в эфире телеканала Sky News, Моррисон отметил, что его поездка сопровождалась длинным шлейфом «дезинформации».

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Моррисон заявил, что как премьер-министр страны он должен был экстренно вылететь в Канберру, а вернется он в Сидней позже на этой неделе, когда ему больше не нужно будет находиться в столице страны.

Ранее представитель лейбористов Билл Шортен заявил в эфире телеканала Nine News, что Моррисон должен был остаться на карантине, как и все рядовые австралийцы.

В свою очередь Моррисон ответил на критику, назвав комментарии Шортена «дешевой политикой».