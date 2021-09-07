Канберра, 7 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. По мере роста числа случаев заражения коронавирусом на фоне третьей волны пандемии в Австралии все больше и больше трудоустроенных граждан сталкиваются с требованием от своих работодателей об обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Отмечается, что полиция штата Новый Южный Уэльс — последнее государственное ведомство, объявившее, что вакцинация станет обязательной для всех правоохранителей.

Правительства некоторых штатов уже ввели обязательные прививки для медицинских работников, а на федеральном уровне вакцина от COVID-19 станет обязательной для всех сотрудников домов престарелых.

В то же время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон неоднократно отмечал, что большинству частных компаний нужно будет самостоятельно решить, требовать ли прохождение вакцинации от COVID-19 от своих сотрудников.