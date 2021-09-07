Москва, 7 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Дифференцировать налог на прибыль предложил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Сейчас назрела необходимость задействовать еще один механизм — дифференцировать не только подоходный налог, но и налог на прибыль, ввести повышенную ставку для некоторых сегментов экономики», — считает Миронов.

Речь идет о финансовом секторе, металлургии, ритейле, добыче полезных ископаемых. Для этих отраслей парламентарий предлагает повысить налог на прибыль в два раза — с 20% до 40%.

При этом Миронов одновременно предлагает снизить этот налог для наукоемких предприятий.

«Похожая система действует в Китае. А, например, в ОАЭ нулевой налог на прибыль не касается банкиров и нефтяников, для которых ставка может доходить до 55% и даже 85%. И нам нужно двигаться в этом направлении, если мы хотим покончить с нищетой и несправедливостью», — уверен он.

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