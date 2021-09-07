Ставрополь, 7 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае предъявлено обвинение бывшему заместителю председателя краевого правительства Александру Золотареву. Его обвиняют в получении взяток на сумму 63 млн рублей, пишет NewsTracker.

Picserver.org Коррупция

Как считает следствие, в течение трех лет Золотарев получал значительные денежные суммы в качестве взяток от руководства строительных компаний, участвовавших в конкурсах на заключение госконтрактов по возведению объектов здравоохранения в столице региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Золотарев был задержан 12 марта в аэропорту Ставрополя при попытке выехать за пределы края. В СКР сообщил, что его задержание состоялось в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, которого подозревают во взятках от фирм-подрядчиков.

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