* талибов — запрещённая в России организация

Анкара, 7 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Власти Турции не получали приглашения от радикального движения «Талибан» (организация, детальность которой запрещена в РФ) на мероприятие, посвященное объявлению состава нового правительства Афганистана. Об этом 7 сентября рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

(сс) Preiss MSC Мевлют Чавушоглу

«Сейчас у нас нет какой-либо позиции (по поводу мероприятия в связи с объявлением нового состава афганского кабинета министров), поскольку правительство не сформировано. Нам не поступало какое-либо приглашение», — сказал он.

При этом Чавушоглу добавил, что турецкие власти не будут торопиться с признанием власти талибов (организация, детальность которой запрещена в РФ) в Афганистане, так как в Анкаре выступают за то, чтобы новое правительство страны было инклюзивным.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин пока не подтвердил получение приглашения от представителей радикального движения «Талибан» (организация, детальность которой запрещена в РФ) принять участие в мероприятии, посвящённом объявлению состава нового правительства Афганистана.