Гватемала, 7 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи призвал народ страны прививаться от COVID-19 активнее и оставить позади необоснованные домыслы в отношении вакцин. Об этом пишет Prensa Latina.

PATH global health Вакцинация

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Гватемальский лидер назвал достижением использование более пяти миллионов доз вакцин, поступивших в страну, из которых три миллиона 515 тысяч доз были применены в отношении лиц, вакцинирующихся впервые.

По данным властей страны, один миллион 507 тысяч гватемальцев уже прошли полную стадию вакцинации из двух компонентов. Всего же стране требуется привить 10 миллионов 529 тысяч человек старше 18 лет, что намного ниже, чем у их центральноамериканских соседей.

«Вакцины продолжают поступать. Вакцины есть. Мы продолжим реализацию целенаправленных стратегий вакцинации населения, чтобы охватить большее количество населенных пунктов по всей стране», — сказал он.

Джамматтеи призвал тех, кто не пошел в прививочные центры, пересмотреть свое мнение, избавиться от страха и получить информацию через официальные каналы: «Мы также боремся против пандемии дезинформации и против местных мифов, которые удерживают людей от вакцины и в то же время ставят под угрозу их здоровье и жизнь».

Президент обратился к общественным и религиозным лидерам, которые, по его словам, могут положительно влиять на свои общины: «Давайте не будем увлекаться необоснованными мифами без научных доказательств, которые распространяются в сетях. Вы можете помочь сделать позитивный выбор между жизнью и смертью для людей, которые слушают вас и следуют за вами», — заявил он.

В настоящее время Гватемала предлагает четыре вакцины для людей старше 25 лет: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и «Спутник V».