Джакарта, 7 сентября 2021, 11:20 — REGNUM Правительство России предоставит иностранным студентам, включая учащихся из Индонезии, стипендии на 2022/2023 учебный год, сообщает Tempo.
Регистрация будет открыта с сентября по ноябрь 2021 года.
Каждый год правительство России открывает регистрацию на стипендиальные программы для иностранных студентов. Индонезийским учащимся выделят 161 место.
Прием заявок на стипендию обычно начинается в декабре, но на этот раз он начался раньше.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала 70-й страной в мире, которая зарегистрировала использование российской вакцины «Спутник V».
Подробнее в материале: В РФПИ рассказали об использовании вакцины «Спутник V» в Индонезии