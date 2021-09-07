Джакарта, , 11:20 — REGNUM Правительство России предоставит иностранным студентам, включая учащихся из Индонезии, стипендии на 2022/2023 учебный год, сообщает Tempo.

Индонезийские студенты-медики World Bank Photo Collection

Регистрация будет открыта с сентября по ноябрь 2021 года.

Каждый год правительство России открывает регистрацию на стипендиальные программы для иностранных студентов. Индонезийским учащимся выделят 161 место.

Прием заявок на стипендию обычно начинается в декабре, но на этот раз он начался раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала 70-й страной в мире, которая зарегистрировала использование российской вакцины «Спутник V».

Подробнее в материале: В РФПИ рассказали об использовании вакцины «Спутник V» в Индонезии