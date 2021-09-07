Кишинёв, 7 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Молдавии прививки от COVID-19 будут делать детям с 12 лет. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ).

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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Сообщается, что к данному решению в НАОЗ пришли в связи с тем, что вакцинацию детей одобрили во Всемирной организации здравоохранения. В Молдавии подростков начнут прививать после того, как в республику поступит очередная партия вакцины Pfizer.

«Препарата этого типа в страну не было достаточного количества Pfizer, чтобы прививать им ещё и детей. Его, прежде всего, рекомендуют людям из групп с высоким риском развития тяжелой формы заболевания Covid-19», — сообщили в НКОЗ.

Напомним, в Молдавии ранее было разрешено прививать детей с 16 лет. Согласно последним данным, в республике 478 несовершеннолетних прошли полную вакцинацию, а 742 — привились первой дозой.