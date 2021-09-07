Москва, 7 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 6 сентября на общую сумму 6,1 млрд рублей. Об этом 7 сентября сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Несколькими днями ранее, 3 сентября, объем валюты, купленной Центробанком РФ, составлял 14,3 млрд рублей. Регулятор это делает для снижения волатильности финансовых рынков из-за изменений цен на нефть.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года. За этот период общая сумма купленной валюты составила 1 трлн 414,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, операции по покупке валюты ЦБ РФ намерен проводить до начала продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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