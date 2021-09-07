Москва, 7 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» получило многомиллионный иск от госкорпорации «Роскосмос». Арбитраж Москвы пока не принял дело и дату заседания ещё не назначил, передаёт ИА REGNUM.

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Иск поступил в суд 6 сентября 2021 года. Сумма требований — 12 992 872,55 рубля. Детали пока не сообщались.

Компания-ответчик на своём сайте указана как головной исполнитель ряда работ по госпрограмме «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012−2020 годы». Также в корпорации осуществляется полный цикл специализированного процесса создания квантово-оптических систем и многое другое.

Помимо этого заявления в тот же день госкорпорация подала ещё четыре иска: к МГТУ им. Н. Э. Баумана — на сумму 441 тыс. рублей, к АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова» — на 4,3 млн рублей, к АО «НПО Лавочкина» — на 2,4 млн рублей и к ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва» — на 790 тыс. рублей. Дела пока не приняты к производству.

Напомним, госкорпорация была основана в 2015 году через преобразование одноимённого федерального агентства. Руководитель Роскосмоса — Дмитрий Рогозин.