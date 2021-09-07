Симферополь, 7 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил правоохранительные органы за раскрытие диверсии на газопроводе в Крыму в августе. Видеокомментарий он разместил в социальных сетях 7 сентября.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Я хочу поблагодарить за профессиональную работу сотрудников Федеральной службы безопасности по Республике Крым. Мы другого не ожидали, были уверены, что всех раскроют и поймают. Как всегда, понятно, артист готовит террористов. Глава украинского государства другой тактики не имеет, только пробует путем жертв, насилия, террора запугать крымчан. Но такая тактика не пройдет, однозначно, уверен, что у нас достаточно сил, ответ будет дан всем. Все будут арестованы. Уже понятно, что всё делалось по указанию сотрудников украинских спецслужб и под руководством американцев, без них бы это всё не обошлось. Правоохранительная система Республики Крым готова к отражению любых нападок. Терроризм в Крыму не пройдет», — сказал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Симферопольском районе Крыма произошёл взрыв на газопроводе. 4 сентября стало известно о задержании нескольких подозреваемых в организации и проведении диверсии. Накануне, 6 сентября, суд вынес решение об аресте троих фигурантов уголовного дела. Сегодня, 7 сентября, ЦОС ФСБ России раскрыло имена предполагаемых организаторов взрыва — это сотрудники украинской разведки.