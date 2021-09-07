Душанбе, , 10:56 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал вооруженные силы страны повысить свою боеготовность на фоне нестабильности в регионе. Об этом он сообщил 6 сентября на мероприятии, посвящённом Дню Независимости.

Эмомали Рахмон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прошу руководство вооруженных сил, правоохранительных органов, пограничных войск принять все необходимые меры по обеспечению охраны госграницы, общественной и госбезопасности, защиты жизни гражданского населения», — сказал Рахмон.

Рахмон аргументировал это тем, что «нестабильная ситуация в некоторых регионах и странах мира станет еще более острой».