Москва, 7 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Тенденции последних нескольких лет, особенно в период пандемии, подтверждают востребованность удаленного рабочего места для IT-специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила доцент, ведущий специалист Центра экспертизы образовательных программ РАНХиГС Наталья Булетова.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

«Стала обыденной ситуация, когда выполнению поставленных задач не препятствует даже нахождение работника за рубежом. Другой вопрос, насколько при этом защищены интересы компании, в частности от угроз информационной и кибербезопасности, — сказала Булетова. — В то же время присутствие IT-специалистов в офисе любой организации необходимо для повседневного технического обслуживания рабочих мест и помощи сотрудникам при работе с компьютером. Никакая онлайн-консультация не заменит реальных действий по обеспечению непрерывности работы техники, а также информационному сопровождению и консультационной поддержке специалистов фирмы».

Эксперт подчеркнула, что опыт пандемии позволил сфере услуг, не требующей прямого контакта с клиентом, сохранить рабочие места, переформатировать способ и разнообразие предлагаемых услуг.

«Формат, при котором высококлассные специалисты не ограничены пространственными рубежами, — это будущее экономики и потенциал роста ее конкурентоспособности в глобальных масштабах», — убеждена Булетова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России будущее за комбинированными формами занятости, которые совмещают в себе как традиционный, так и удаленный форматы.