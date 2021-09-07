Москва, 7 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Результаты социологического мониторинга показывают, что в РФ снижается доля работников, вовлеченных в «теневой» рынок труда в качестве его активных участников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

Peggy Marco Зарплата в конверте

«Пандемия обострила значимость гарантий занятости и показала, что в наиболее уязвимом положении оказываются граждане, работающие «в тени», — сказал Покида. — Результаты нашего социологического мониторинга демонстрируют снижение доли работников, вовлеченных в «теневой» рынок труда в качестве активных его участников, а также снижение положительного отношения населения к различным проявлениям «теневой» экономической деятельности».

По его словам, причины, оказывающие влияние на развитие «теневой» экономики в целом и «теневого» рынка труда в частности, весьма разнообразны.

«Это и стремление получить больше при меньших усилиях, рационализм, экономические проблемы, несовершенство законодательства. Для занятых по найму работа без оформления — по большей части желание работодателя. Для лиц, занимающихся частной практикой, отсутствие официального оформления чаще связано с их личным решением», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что к увеличению числа тех, кто в РФ вынужден соглашаться на получение заработной платы «в конверте», влияют в том числе и некоторые меры, принимаемые государством.