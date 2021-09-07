Бишкек, 7 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Киргизии на полигоне Эдельвейс начались учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021». Об этом сообщает минобороны Киргизии.

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Отмечается, что в учениях участвуют военные России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, а также оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ.

От России в учениях участвуют около 500 военных и свыше 120 единиц вооружения и военной техники, включая штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.