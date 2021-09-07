Тирасполь, 7 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский внёс на рассмотрение в Верховный Совет республики законопроект о продлении карантинных мер до 1 октября. Текст документа опубликовала пресс-служба главы ПМР.

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«Ввиду необходимости продолжения ведения борьбы с распространением коронавирусной инфекции срок действия отдельных норм законодательных актов требуется продлить до 1 октября 2021 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Карантинные меры предусматривают действие масочного режима, предписание соблюдать социальную дистанцию и другие ограничения. За их нарушения предусмотрены штрафы.

Напомним, карантинные меры в Приднестровье были введены 17 марта 2020 года. С тех пор они неоднократно продлевались. Последний раз их продлили до 15 сентября 2021 года.