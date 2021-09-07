Краснодар, 7 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель генерального директора ПАО «Россети Кубань» предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях — посредничестве во взяточничестве и получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

ru.torange.biz Взятка

По версии следствия, обвиняемый весной 2020 года получил от представителя коммерческой организации через посредников, в том числе одного из директоров филиала электросетевой компании, более 10 миллионов рублей за помощь в увеличении мощности потребления электроэнергии до 930 кВт. Также, согласно материалам дела, в сентябре 2020 года обвиняемый узнал о проверке в отношении своего подчиненного и предложил содействие в передаче более 10 миллионов рублей должностным лицам за не привлечение его к уголовной ответственности. Сотрудник согласился с предложением руководителям, но позже обратился в следственные органы. В ходе обысков по месту жительства и работы обвиняемого следователи изъяли более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США, порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов. Ещё 50 млн рублей следователи совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю обнаружили в тайнике на Славянском кладбище города Краснодара. Всего в рамках дела следователем наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства фигуранта в сумме более 74 миллионов рублей и 141 тысячи долларов США.

Сам обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.