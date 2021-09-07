Москва, 7 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. На строительство специализированных больниц в регионах России правительство направит ещё свыше 300 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Mos.ru В больнице

Такие медучреждения планируется создать в Саратове, Ижевске и Сыктывкаре.

Так, Саратовская область получит 87,6 млн рублей. Из этих средств будет профинансировано строительство онкологического диспансера на 200 коек. Общая стоимость проекта, начатого в 2019 году, составляет около 6,5 млрд рублей. Учреждение, рассчитанное на 300 посещений в смену, также будет оборудовано 20 местами дневного пребывания больных и 12 койками реанимации и интенсивной терапии.

«Удмуртия получит 164,1 млн рублей на создание лечебного корпуса с поликлиникой при Республиканской клинической туберкулезной больнице. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию уже в 2022 году», — говорится в документе, опубликованном на сайте российского правительства.

Ещё 50,1 млн рублей поступит в бюджет Республики Коми на строительство Республиканской инфекционной больницы.

Отмечается, что постановление было принято по итогам выступления премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме с отчётом о результатах деятельности правительства, которое состоялось в мае 2021 года. Тогда парламентарии обратили внимание на необходимость восстановить объёмы финансирования строящихся медучреждений в нескольких регионах, сократившиеся в 2020 году в связи с перенаправлением бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией.