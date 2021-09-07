Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. После выборов президента США американской стороне необходимо «перевести стрелки» на Россию. Об этом в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Мы давно работаем, чтобы перешибать негативные информационные потоки, но нам нужна помощь. Другие сообщества тоже должны нам помогать. Это наша общая проблема, если мы хотим не допустить роста количества фейков. Ведь после выборов президента Соединенных Штатов и негативной оценки мировой общественностью этих выборов американской стороне надо перевести стрелки на нас, это их дело чести», — сказала Памфилова.

По её словам, представителям США «надо снести выборы [в РФ], дискредитировать Россию»: «А наше дело чести — отстоять [выборы] и не допустить [их дискредитации]. Надо двигаться наступательно, динамично, оперативно разоблачать фейкоделов, называя вещи своими именами. Это наше общее дело — защита гражданского общества. Дело экспертов и простых людей, тех, кто переживает за страну, и тех, кто не хочет, чтобы их топили в потоке злобной лжи».

Памфилова подчеркнула, что на выборах, которые пройдут в сентябре 2021 года, представлен «весь общественно-политический спектр», и избирателям есть за кого голосовать.