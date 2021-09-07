Москва, 7 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Во время обучения в школе с помощью электронных средств обучения (ЭСО) и гаджетов 30−50% школьников приобретают близорукость и после окончания школы вынуждены носить очки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Гаджеты

Чтобы школьники не теряли зрение при использовании гаджетов для профилактики рекомендуется дозировать время работы с ЭСО. Продолжительность непрерывного использования гаджета не должна превышать для детей 5−7 лет — 5−7 минут, для учащихся 1−4-х классов — 10 минут, для 5−9-х классов — 15 минут.

Также рекомендуется ежедневно выполнять гимнастику для глаз, оборудовать удобное рабочее место ученика для работы с гаджетом — левостороннее освещение, расстояние от монитора до глаз не менее 70 см, от рабочей поверхности до глаз не менее 25 см.

Как сообщало ИА REGNUM, организму школьников требуется пятиразовое питание в день, считают специалисты Роспотребнадзора.

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