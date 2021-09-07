Ашхабад, 7 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Туркмении начала работать газотурбинная электростанция мощностью 432 мегаватта, электростанция построена в сотрудничестве с японскими и турецкими партнерами, сообщили ИА REGNUM в посольстве Туркмении в Ташкенте.

Chintohere ГЭС

«Проект осуществлен Государственной корпорацией «Туркменэнерго» совместно с зарубежными партнерами — японскими компаниями «Sumitomo Corporation» и «Mitsubishi Power Ltd», а также турецкой «Ренесанс Холдинг», — отметил собеседник агентства.

По его словам, электростанция оснащена тремя газотурбинными установками компании «Mitsubishi Power Ltd» мощностью 144 мегаватта каждая, помимо энергоблоков были сооружены все необходимые вспомогательные объекты.

«С вводом в эксплуатацию нового объекта мощность энергосистемы страны увеличится на 432 мегаватта», — сказали в посольстве.