Гватемала, 7 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Представители Конгресса Гватемалы вновь проголосовали против введения режима национального бедствия в стране, предложенного ранее президентом страны Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Предложение гватемальского президента поддержали 69 человек, против выступил 81 представитель Конгресса. Это уже вторая неудачная попытка Джамматтеи ввести в стране подобный режим.

Наиболее ожесточённым спорам подверглись пункты о необходимости введения ночного комендантского часа и выдачи карт-бланша на закупки в сфере медицины.

Представительница оппозиционной партии Winaq Соня Гутьеррес подчеркнула, что «правительство продемонстрировало полную неэффективность в борьбе с пандемией», и призвала Джамматтеи подать в отставку, если он больше не сможет противостоять текущему кризису системы здравоохранения и политическому кризису.

Представитель оппозиционной партии «Национальное единство надежды» Хайро Флорес отметил, что ресурсы, предоставленные исполнительной власти, не использовались прозрачно. Он также с иронией подчеркнул, что «мы находимся в состоянии бедствия уже полтора года».