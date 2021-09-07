Канберра, 7 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Антикоронавирусные ограничения могут быть сняты в некоторых районах Нового Южного Уэльса, где число заразившихся невелико, а уровень вакцинации высок, в то время как другие части штата продолжат оставаться в состоянии жесткого локдауна. Об этом 7 сентября в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

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Бережиклян отметила, что такое решение будет зависеть от рекомендаций местного министерства здравоохранения.

«Мы сделаем это общеизвестным, как только опубликуем дорожную карту. Но мы также должны принимать во внимание постановления по охране здоровья», — подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, за прошедшие сутки в штате выявили 1 220 новых случаев заражения коронавирусом и восемь смертей от COVID-19.

Бережиклян также отметила, что полностью привитые жители Нового Южного Уэльса уже пользуются дополнительными свободами после прохождения иммунизации.