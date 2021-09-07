* запрещённая в России организация

Майкоп, 7 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Адыгее завершено расследование уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации. Дело в отношении 46-летнего жителя Майкопа было возбуждено по материалам, поступившим из ФСБ. В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд, сообщили 7 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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По данным следствия, обвиняемый с 2002 года являлся одним из учредителей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом, несмотря на то, что 20 апреля 2017 года решением Верховного Суда РФ деятельность этой организации была признана экстремистской и запрещена на территории России, мужчина продолжал её, устраивая собрания последователей запрещенной идеологии и вовлекая в секту новых членов.

«С 2018 года совершал действия организационного характера по руководству и продолжению деятельности местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в г. Майкопе, выражающиеся в проведении собраний с использованием сети «Интернет», координации выступлений и богослужений на данных собраниях, идеологической обработке жителей Республики Адыгея в целях увеличения количества последователей указанной религиозной экстремистской организации», — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

За нарушение закона организатору деятельности экстремистской религиозной организации грозит до шести лет лишения свободы.

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