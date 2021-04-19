Майкоп, , 08:29 — REGNUM В Адыгее задержан местный житель, организовавший в городе Майкопе деятельность религиозной экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении 46-летнего майкопчанина возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как было установлено, подозреваемый с 2002 года являлся одним из учредителей местной религиозной организации «Свидетели Иеговы», которую в 2017 году признали экстремистской и деятельность ее на территории Российской Федерации была запрещена судом.

Несмотря на запрет структурного подразделения этой секты в Адыгее, ее организатор продолжал руководить ею, в том числе проводить собрания с использованием сети интернет, координировать богослужения на данных собраниях. Помимо этого, он занимался вербовкой жителей Адыгеи к вступлению в запрещенную организацию.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности.

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