Канберра, 7 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Нынешняя вспышка «Дельта"-варианта коронавируса в Новом Южном Уэльсе остается серьезной угрозой для Канберры, и что ближайшие месяцы для столицы будут сложными. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 7 сентября глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр, выступая перед журналистами.

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«У нас было несколько случаев проникновений вируса из Нового Южного Уэльса, и мы будем продолжать сталкиваться с ними», — заявил Барр.

«Также необходимо, чтобы жители Нового Южного Уэльса прошли вакцинации. Я не против того, чтобы в Новом Южном Уэльсе был лидирующий по стране показатель вакцинации, это хорошо», — добавил Барр.

В то же время глава столичного правительства заявил о невозможности в настоящее время снять антикоронавирусные ограничения в Канберре.