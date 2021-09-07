Москва, 7 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Препарат от COVID-19 под названием «Мир-19» должен быть эффективным при ранней постконтактной профилактике. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

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«Исходя из механизма действия препарата и полученных нами предварительных результатов, он должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики», — сказала Крючко.

По её словам, для более точных данных необходимо провести дополнительное клиническое исследование препарата.