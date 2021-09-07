Тбилиси, 7 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с членами делегации конгрессменов США, прибывших в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«На встрече были обсуждены выборы в органы местного самоуправления и подчеркнута готовность правительства Грузии провести свободные, справедливые и прозрачные выборы», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества Тбилиси и Вашингтона по вопросам безопасности в Чёрном море. Грузинская сторона заверила, что будет надёжным партнёром США по этому вопросу.

Напомним, делегация из шести конгрессменов США прибыла в Грузию 6 сентября. Они планируют пробыть в стане до 9 сентября.