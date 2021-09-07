Джакарта, 7 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило о 10 новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas.

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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Южной Корее и Катаре.

Всего воздействию коронавируса за границей подверглись 5 883 жителя Индонезии, 239 человек умерли, а 686 человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии пригласил государственные университеты принять участие в укреплении национальной обороны.