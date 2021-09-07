Канберра, 7 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Все сотрудники полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс должны быть вакцинированы от COVID-19. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News.

(сс) qimono Вакцинация

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В ведомстве объявили об обязательной вакцинации всего персонала, отметив, что коронавирус представляет «значительный риск» как для служащих, так и для всего общества.

Согласно распоряжению, все полицейские штата должны были получить первую прививку к концу месяца, а вторую — к концу ноября.

Заместитель комиссара полиции штата Карен Уэбб заявила в ходе пресс-конференции, что «штамм Дельта представляет значительный риск для полицейских и всех сотрудников».

»Единственный способ противостоять этому риску — гарантировать вакцинацию от COVID-19 всему персоналу», — добавила Уэбб.